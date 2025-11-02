USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Израильский подросток планировал убийство Нетаньяху

19:38 317

Государственная прокуратура Израиля предъявила обвинение 14-летнему подростку из Гуш-Дана по обвинению в связях с иностранным агентом и передаче информации террористам, сообщает израильское издание NEWSru.co.il.

Подросток контактировал с представителями, связанными с «Аль-Каидой, и собирал для них разведывательные материалы. В обвинительном заключении указано, что он был активным членом группы в приложении Signal под названием «Движение кибервооруженного джихада». Группа, которой руководил агент, поставила перед собой цель стать джихадистским кибердвижением, члены которого поклялись сражаться под знаменем «Аль-Каиды».

В сентябре 2025 года куратор поручил участникам группы собрать сведения «для предстоящей операции». Обвиняемый снял на телефон два бывших военных объекта и передал координаты и видеоматериалы «для пропагандистского ролика». В переписке он также заявлял о намерении снять тель-авивский полицейский участок и совершить теракты, включая покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, самоубийство с «поясом шахида», нападения на граждан с ножом или с применением коктейля Молотова.

Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 976
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 817
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4074
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 17:20
17:20 13461
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4382
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 12666
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 2744
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5780
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5240
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 3498
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 2511

