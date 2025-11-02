Израильский подросток планировал убийство Нетаньяху

Государственная прокуратура Израиля предъявила обвинение 14-летнему подростку из Гуш-Дана по обвинению в связях с иностранным агентом и передаче информации террористам, сообщает израильское издание NEWSru.co.il.

Подросток контактировал с представителями, связанными с «Аль-Каидой, и собирал для них разведывательные материалы. В обвинительном заключении указано, что он был активным членом группы в приложении Signal под названием «Движение кибервооруженного джихада». Группа, которой руководил агент, поставила перед собой цель стать джихадистским кибердвижением, члены которого поклялись сражаться под знаменем «Аль-Каиды».

В сентябре 2025 года куратор поручил участникам группы собрать сведения «для предстоящей операции». Обвиняемый снял на телефон два бывших военных объекта и передал координаты и видеоматериалы «для пропагандистского ролика». В переписке он также заявлял о намерении снять тель-авивский полицейский участок и совершить теракты, включая покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, самоубийство с «поясом шахида», нападения на граждан с ножом или с применением коктейля Молотова.