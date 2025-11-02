USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

ОПЕК+ вновь открывает нефтяной кран

19:49 223

Страны ОПЕК+ на воскресной встрече вновь намерены согласовать увеличение добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки в декабре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

«Ожидается, что ключевые члены во главе с Саудовской Аравией утвердят возобновление приостановленной добычи примерно на 137 тыс. баррелей в сутки», – говорится в сообщении.

Начало встречи запланировано на 20:00 по бакинскому времени.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) добровольно сокращали добычу нефти на общие 2,2 млн баррелей в сутки. С апреля 2025 года они начали постепенно возвращать эти объемы на рынок, и в сентябре «восьмерка» полностью прекратила добровольные сокращения, на год раньше запланированного срока.

В октябре страны ОПЕК+ начали постепенно отказываться и от сокращения в 1,65 млн баррелей в сутки, согласовав увеличение добычи на 137 тыс. баррелей в сутки, такое же решение принято и на ноябрь.

Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 979
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 817
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4074
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 17:20
17:20 13463
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4383
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 12667
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 2745
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5780
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5240
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 3498
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 2511

