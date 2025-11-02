ОПЕК+ вновь открывает нефтяной кран

Страны ОПЕК+ на воскресной встрече вновь намерены согласовать увеличение добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки в декабре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

«Ожидается, что ключевые члены во главе с Саудовской Аравией утвердят возобновление приостановленной добычи примерно на 137 тыс. баррелей в сутки», – говорится в сообщении.

Начало встречи запланировано на 20:00 по бакинскому времени.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) добровольно сокращали добычу нефти на общие 2,2 млн баррелей в сутки. С апреля 2025 года они начали постепенно возвращать эти объемы на рынок, и в сентябре «восьмерка» полностью прекратила добровольные сокращения, на год раньше запланированного срока.

В октябре страны ОПЕК+ начали постепенно отказываться и от сокращения в 1,65 млн баррелей в сутки, согласовав увеличение добычи на 137 тыс. баррелей в сутки, такое же решение принято и на ноябрь.