Ирак и Турция подписали историческое соглашение

Подписание документа состоялось в рамках визита в Багдад главы МИД Турции Хакана Фидана, который провел переговоры с иракским коллегой Фуадом Хусейном, передают турецкие СМИ.

Иракский министр отметил, что между Ираком и Турцией существуют прочные исторические и географические связи, а также отношения в области торговли, экономики, энергетики и других сферах, основанные на общих интересах.

По его словам, они с главой МИД Турции обсудили многие вопросы, в первую очередь проблему водоснабжения. Подписанное соглашение о сотрудничестве в области водных ресурсов Хусейн назвал «историческим, которое является прорывом в истории отношений между Ираком и Турцией».

В то же время Хакан Фидан заявил, что «между Багдадом и Анкарой ведется интенсивная работа по сотрудничеству. Наши учреждения тесно взаимодействуют по всем направлениям, профессионально подходят к решению вопросов и ориентированы на поиск решений».