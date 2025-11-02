USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Ирак требует от курдов сложить оружие

20:02 128

Курдские сепаратисты, в том числе и представители террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), на севере Ирака должны полностью сложить оружие. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, сообщает AP.

По словам Хусейна, элементы РПК по-прежнему остаются в районах Синджар и Махмур.

«Мы поддерживаем соглашение между Турцией и РПК и рассчитываем на его реализацию и окончательное решение вопроса РПК», – сказал он на совместно пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

В свою очередь Фидан назвал процесс «Турция без террора» позитивным развитием для страны и всего региона и выразил надежду на полное прекращение вооруженной деятельности РПК в Ираке и Сирии.

«Наше искреннее желание и ожидание заключается в том, чтобы организация, как это произошло в Турции, прекратила вооруженную борьбу и террористическую деятельность в Ираке, вышла из оккупированных ею территорий, а также покинула оккупированные районы в Сирии — это имеет чрезвычайно важное значение», – подчеркнул турецкий дипломат.

Он указал, что Анкара тесно сотрудничает с Багдадом по этому поводу. Фидан поблагодарил Ирак и Курдистан за содействие в этом направлении.

Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot
19:23 983
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 819
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4075
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
17:20 13463
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
14:32 4383
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
04:00 12667
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
14:18 2745
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии
03:43 5780
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5241
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам
13:46 3498
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети
13:40 2511

