Ирак требует от курдов сложить оружие

Курдские сепаратисты, в том числе и представители террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), на севере Ирака должны полностью сложить оружие. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, сообщает AP.

По словам Хусейна, элементы РПК по-прежнему остаются в районах Синджар и Махмур.

«Мы поддерживаем соглашение между Турцией и РПК и рассчитываем на его реализацию и окончательное решение вопроса РПК», – сказал он на совместно пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

В свою очередь Фидан назвал процесс «Турция без террора» позитивным развитием для страны и всего региона и выразил надежду на полное прекращение вооруженной деятельности РПК в Ираке и Сирии.

«Наше искреннее желание и ожидание заключается в том, чтобы организация, как это произошло в Турции, прекратила вооруженную борьбу и террористическую деятельность в Ираке, вышла из оккупированных ею территорий, а также покинула оккупированные районы в Сирии — это имеет чрезвычайно важное значение», – подчеркнул турецкий дипломат.

Он указал, что Анкара тесно сотрудничает с Багдадом по этому поводу. Фидан поблагодарил Ирак и Курдистан за содействие в этом направлении.