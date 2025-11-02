Абдалла готовил «кровавую расправу» в Берлине

Сотрудники правоохранительных органов задержали в берлинском районе Нойкёльн сирийца, который предположительно готовил теракт в столице, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, Абдалла Р. был задержан в субботу и помещен под стражу по подозрению в подготовке «кровавой расправы». У сирийца в Берлине было три места проживания, а в ходе обысков обнаружены материалы для изготовления взрывчатки.

К операции привлекали сотрудников спецназа из-за высокой опасности подозреваемого. Bild отмечает, что он подозревается в подготовке тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства, а целью, по всей видимости, был Берлин.

Сириец должен предстать перед судом в воскресенье.