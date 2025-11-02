USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Абдалла готовил «кровавую расправу» в Берлине

20:07 91

Сотрудники правоохранительных органов задержали в берлинском районе Нойкёльн сирийца, который предположительно готовил теракт в столице, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, Абдалла Р. был задержан в субботу и помещен под стражу по подозрению в подготовке «кровавой расправы». У сирийца в Берлине было три места проживания, а в ходе обысков обнаружены материалы для изготовления взрывчатки.

К операции привлекали сотрудников спецназа из-за высокой опасности подозреваемого. Bild отмечает, что он подозревается в подготовке тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства, а целью, по всей видимости, был Берлин.

Сириец должен предстать перед судом в воскресенье.

Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 984
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 820
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4076
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 17:20
17:20 13464
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4385
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 12667
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 2746
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5780
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5241
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 3499
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 2511

