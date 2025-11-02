Баскетбольная лига: в матче лидеров «Сабах» обыграл «Абшерон»

Встреча лидеров группы «А», проходившая в Бакинском дворце спорта, завершилась со счетом 107:92 в пользу чемпиона.

«Сабах» выиграл все пять матчей и теперь уже единолично возглавляет турнирную таблицу в группе «А».

В двух других матчах этой группы зафиксированы следующие результаты: «Гянджа» - «Шеки» - 70:84, НТД - «Нефтчи» - 71:99.

У «Сабаха» 10 очков, у «Абшерона» - 9, у «Шеки» - 7, у «Нефтчи» - 6, у «Гянджи» - 5, у НТД - 5. «Нефтчи» и «Гянджа» провели на игру меньше.

Результаты матчей в группе «B»: «Лянкяран» - «Орду» - 76:91, «Сумгаит» - «Серхедчи» - 84:80, «Нахчыван» - «Губа» - 86:78.

Здесь стопроцентный результат демонстрирует «Орду» - 10 очков. Далее расположились: «Нахчыван» - 9 очков, «Лянкяран» - 7, «Губа» - 7, «Серхедчи» - 6, «Сумгаит» - 6.

В каждой группе шесть команд сыграют в четыре круга, то есть каждый клуб проведет по 20 матчей. Три лучшие команды в группе «А» и одна лучшая команда в группе «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь клубов сыграют в стыковых матчах за право участвовать в 1/4 финала.