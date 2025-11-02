USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Баскетбольная лига: в матче лидеров «Сабах» обыграл «Абшерон»

Отдел спорта
20:17 213

Сегодня матчем «Абшерон Лайонс» - «Сабах» завершился 5-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

Встреча лидеров группы «А», проходившая в Бакинском дворце спорта, завершилась со счетом 107:92 в пользу чемпиона.

«Сабах» выиграл все пять матчей и теперь уже единолично возглавляет турнирную таблицу в группе «А».

В двух других матчах этой группы зафиксированы следующие результаты: «Гянджа» - «Шеки» - 70:84, НТД - «Нефтчи» - 71:99.

У «Сабаха» 10 очков, у «Абшерона» - 9, у «Шеки» - 7, у «Нефтчи» - 6, у «Гянджи» - 5, у НТД - 5. «Нефтчи» и «Гянджа» провели на игру меньше.

Результаты матчей в группе «B»: «Лянкяран» - «Орду» - 76:91, «Сумгаит» - «Серхедчи» - 84:80, «Нахчыван» - «Губа» - 86:78.

Здесь стопроцентный результат демонстрирует «Орду» - 10 очков. Далее расположились: «Нахчыван» - 9 очков, «Лянкяран» - 7, «Губа» - 7, «Серхедчи» - 6, «Сумгаит» - 6.

В каждой группе шесть команд сыграют в четыре круга, то есть каждый клуб проведет по 20 матчей. Три лучшие команды в группе «А» и одна лучшая команда в группе «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь клубов сыграют в стыковых матчах за право участвовать в 1/4 финала.

ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
20:47 1464
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
20:50 14963
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
19:59 1729
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 1853
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 1297
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4986
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4932
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 13068
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 3073
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 6010
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5736

ЭТО ВАЖНО

ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
20:47 1464
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
20:50 14963
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
19:59 1729
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 1853
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 1297
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4986
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4932
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 13068
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 3073
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 6010
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5736
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться