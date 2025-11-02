USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Трамп скрывает планы Америки на случай угрозы Тайваню

20:23 484

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая вряд ли нападут на Тайвань, поскольку Пекин осознает возможные последствия.

«Он (лидер КНР Си Цзиньпин) понимает это, и он понимает это очень хорошо», – заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

По словам Трампа, лидер Китая не поднимал вопрос Тайваня. На уточняющий вопрос о том, какие действия предпримут США в случае нарушения статус-кво, он отметил, что не будет раскрывать свои планы, добавив, что Китай хорошо осознает последствия возможных действий.

ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
20:47 1465
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
20:50 14963
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
19:59 1729
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 1853
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 1297
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4986
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4932
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 13068
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 3073
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 6010
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5736

