Трамп скрывает планы Америки на случай угрозы Тайваню

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая вряд ли нападут на Тайвань, поскольку Пекин осознает возможные последствия.

«Он (лидер КНР Си Цзиньпин) понимает это, и он понимает это очень хорошо», – заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

По словам Трампа, лидер Китая не поднимал вопрос Тайваня. На уточняющий вопрос о том, какие действия предпримут США в случае нарушения статус-кво, он отметил, что не будет раскрывать свои планы, добавив, что Китай хорошо осознает последствия возможных действий.