Автобус со студентами перевернулся в Армении: 30 пострадавших

Автобус со студентами Ереванского государственного университета языков и социальных наук имени Валерия Брюсова перевернулся в Армении, 30 человек пострадали, заявили в МВД и Минздраве республики.

Армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу вуза сообщили, что студенты направлялись в город Дилижан в рамках научно-познавательной поездки, которую организовал студенческий совет.

Один человек находится в тяжелом состоянии, его прооперировали, остальные пострадавшие — в состоянии средней тяжести. В компании BusVoyage сообщили, что, по предварительным данным, обрушилась земляная насыпь, в результате чего автобус перевернулся.