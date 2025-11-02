USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Автобус со студентами перевернулся в Армении: 30 пострадавших

20:30 590

Автобус со студентами Ереванского государственного университета языков и социальных наук имени Валерия Брюсова перевернулся в Армении, 30 человек пострадали, заявили в МВД и Минздраве республики.

Армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу вуза сообщили, что студенты направлялись в город Дилижан в рамках научно-познавательной поездки, которую организовал студенческий совет.

Один человек находится в тяжелом состоянии, его прооперировали, остальные пострадавшие — в состоянии средней тяжести. В компании BusVoyage сообщили, что, по предварительным данным, обрушилась земляная насыпь, в результате чего автобус перевернулся.

ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
20:47 1466
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
20:50 14965
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
19:59 1730
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 1855
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 1298
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4987
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4933
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 13068
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 3073
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 6012
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5736

