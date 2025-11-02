USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Гигантский военный спутник Индии достиг космоса

20:34 901

Индийская ракета-носитель LVM3-M5 в воскресенье успешно вывела на орбиту Земли спутник космической связи GSAT-7R (CMS-03), предназначенный для нужд ВМС страны, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск тяжелой ракеты был произведен в 17:26 по местному времени (15:56 по Баку) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в юго-восточной Индии.

Спутник предназначен для обеспечения надежной связи в реальном времени между индийскими военными кораблями, подводными лодками, самолетами и береговыми командными пунктами в зоне Индийского океана.

Масса аппарата составляет 4,41 тонны – это самый тяжелый спутник, когда-либо запущенный с территории Индии. Он будет размещен на геостационарной орбите на высоте 35,7 тыс. км.

ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
20:47 1469
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
20:50 14968
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
19:59 1730
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 1856
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 1298
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4988
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4934
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 13068
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 3073
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 6012
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5737

