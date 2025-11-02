Гигантский военный спутник Индии достиг космоса

Индийская ракета-носитель LVM3-M5 в воскресенье успешно вывела на орбиту Земли спутник космической связи GSAT-7R (CMS-03), предназначенный для нужд ВМС страны, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск тяжелой ракеты был произведен в 17:26 по местному времени (15:56 по Баку) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в юго-восточной Индии.

Спутник предназначен для обеспечения надежной связи в реальном времени между индийскими военными кораблями, подводными лодками, самолетами и береговыми командными пунктами в зоне Индийского океана.

Масса аппарата составляет 4,41 тонны – это самый тяжелый спутник, когда-либо запущенный с территории Индии. Он будет размещен на геостационарной орбите на высоте 35,7 тыс. км.