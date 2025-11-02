Землетрясение на границе между Арменией и Грузией

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в 8 км к юго-востоку от села Бавра у армяно-грузинской границы, сообщили в пресс-службе спасательной службы МВД Армении.

«2 ноября в 19:49 по местному времени (совпадает с бакинским) сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты МВД Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,1 в приграничной зоне между Арменией и Грузией, в 8 км к юго-востоку от (грузинского) села Бавра. Очаг залегал на глубине 10 км», – говорится в сообщении.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5–6, подземные толчки ощущались в Ширакской и Лорийской областях Армении, добавили в ведомстве.