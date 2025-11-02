USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Землетрясение на границе между Арменией и Грузией

21:08 491

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в 8 км к юго-востоку от села Бавра у армяно-грузинской границы, сообщили в пресс-службе спасательной службы МВД Армении.

«2 ноября в 19:49 по местному времени (совпадает с бакинским) сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты МВД Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,1 в приграничной зоне между Арменией и Грузией, в 8 км к юго-востоку от (грузинского) села Бавра. Очаг залегал на глубине 10 км», – говорится в сообщении.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5–6, подземные толчки ощущались в Ширакской и Лорийской областях Армении, добавили в ведомстве.

ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
20:47 1470
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
20:50 14970
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
19:59 1731
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 1856
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 1298
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4988
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4934
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 13068
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 3073
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 6012
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5737

