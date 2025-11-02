USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

ХАМАС согласился передать медикам тела еще трех израильтян

дополнено
21:22 227

Палестинское движение ХАМАС передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) тела еще трех израильских заложников. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале военного крыла движения – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

«В рамках соглашения мы передадим (медикам) тела еще трех заложников, которые были извлечены сегодня на юге сектора Газа», – говорится в заявлении.

Радикалы опубликовали фотографию документов одного из заложников и заявили, что его останки будут переданы сотрудникам МККК в 20:00 по местному времени (22:00 по Баку). Информации о точном месте передачи тел медиками пока нет.

Израильские СМИ сообщают, что останки одного из трех израильтян принадлежат израильскому полковнику Асафу Хамами, командиру Южной бригады. 41-летний Асаф Хамами погиб в бою с радикалами 7 октября, а его тело было похищено ХАМАС.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции согласовали первый этап мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.

13 октября движение освободило 20 оставшихся в живых израильских заложников и передало останки четырех погибших. Израильские власти выразили недовольство, поскольку из 28 погибших радикалы вернули только четыре тела. В последующие дни ХАМАС передал еще несколько тел.

ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
20:47 1470
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
20:50 14971
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
19:59 1731
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 1856
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 1298
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4990
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4935
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 13069
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 3073
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 6013
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5737

