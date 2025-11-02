USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Азербайджанскую часть Каспия всколыхнуло

21:42 363

Землетрясение произошло в азербайджанском секторе Каспийского моря. Об этом сообщили в Республиканском сейсмологическом центре при НАН Азербайджана.

По информации центра, подземные толчки зафиксированы в 18:46 по местному времени, магнитуда составила 3,2. Очаг землетрясения залегал на глубине 72 километра.

Напомним, за последние двое суток в Исмаиллинском районе республики было зарегистрировано два землетрясения. Первое произошло накануне в 18:03 по местному времени, магнитуда составила 3,4, эпицентр находился на глубине 4 километров.

Второе землетрясение зафиксировано ночью в 02:50 по местному времени в 21 км к северу от станции Исмаиллы, очаг подземных толчков также залегал на глубине 4 километров.

