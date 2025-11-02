В ВСУ заявили о гибели военных после ударов России

Группировка войск «Восток» сообщила, что в результате российского комбинированного удара по Днепропетровской области в субботу есть погибшие и раненые, в том числе среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вчера, 1 ноября 2025 года, российская сторона совершила ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области. Пострадали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская громады. В результате комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении, опубликованном в соцсети.

Военные отметили, что российская армия продолжает систематически атаковать населенные пункты «в глубоком тылу и в районах, приближенных к линии боевого столкновения».

«Работают соответствующие правоохранительные органы, в частности, проверяются обстоятельства соблюдения и выполнения требований распоряжений главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запретах (ограничениях) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещение в непредназначенных для этого местах», – отмечается в сообщении.