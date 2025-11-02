Почему Берлин закрывает крупнейший центр для украинских беженцев?

В Берлине начали поэтапно закрывать крупнейший центр для украинских беженцев на территории бывшего аэропорта «Тегель». Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, полностью освободить территорию центра планируют к концу 2025 года, после чего на ее месте появится новый жилой район.

Центр в «Тегеле» был открыт в первые дни после начала полномасштабного вторжения России и принимал тысячи украинцев, прибывших в столицу Германии. Изначально он задумывался как временный пункт размещения, однако многим беженцам пришлось жить там годами – в палатках и терминалах.

На данный момент в центре остаются около 1,5 тыс. человек, тогда как год назад их было около пяти тысяч. Украинцев постепенно переселяют в более компактные приюты на территории бывшего аэропорта «Темпельхоф» и в общежития разных районов города.

Берлинские власти пояснили, что в связи с уменьшением потока новых беженцев переходят к децентрализованной системе размещения. По словам сенатора по вопросам труда и интеграции Кансель Кизилтепе, это решение «помогает равномерно распределить нагрузку и улучшает условия для интеграции».