В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Почему Берлин закрывает крупнейший центр для украинских беженцев?

22:06 780

В Берлине начали поэтапно закрывать крупнейший центр для украинских беженцев на территории бывшего аэропорта «Тегель». Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, полностью освободить территорию центра планируют к концу 2025 года, после чего на ее месте появится новый жилой район.

Центр в «Тегеле» был открыт в первые дни после начала полномасштабного вторжения России и принимал тысячи украинцев, прибывших в столицу Германии. Изначально он задумывался как временный пункт размещения, однако многим беженцам пришлось жить там годами – в палатках и терминалах.

На данный момент в центре остаются около 1,5 тыс. человек, тогда как год назад их было около пяти тысяч. Украинцев постепенно переселяют в более компактные приюты на территории бывшего аэропорта «Темпельхоф» и в общежития разных районов города.

Берлинские власти пояснили, что в связи с уменьшением потока новых беженцев переходят к децентрализованной системе размещения. По словам сенатора по вопросам труда и интеграции Кансель Кизилтепе, это решение «помогает равномерно распределить нагрузку и улучшает условия для интеграции».

Зеленский рассказал о боях за Покровск
Зеленский рассказал о боях за Покровск обновлено 22:34
22:34 8979
ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
20:47 2483
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
20:50 15967
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
19:59 2620
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 2398
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 1583
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 5660
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 5418
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 13455
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 3361
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 6218

