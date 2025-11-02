«Крупнейший инфотеракт»: в Израиле разразился скандал

Комментируя дело об утечке видео из военной тюрьмы Сде-Тейман, к которой причастна Томер-Йерушалми, Нетаньяху призвал провести независимое расследование этого инцидента. «Событие в Сде-Тейман нанесло колоссальный имиджевый ущерб Государству Израиль и ЦАХАЛ, нашим солдатам. Это, возможно, самый тяжелый инфотеракт со времен основания Государства Израиль. Это требует независимой, беспристрастной проверки, и я ожидаю, что такова будет проведена», — пояснил премьер-министр Израиля.

Ифат Томер-Йерушалми подала в отставку 31 октября, после того, как ее отправили в отпуск из-за подозрений, что она причастна к утечке в СМИ видео из военной тюрьмы Сде-Тейман. Томер-Йерушалми признала свою ответственность за утечку видео и заявила, что одобрила передачу материалов в СМИ.

Видео из тюрьмы Сде-Тейман было обнародовано 12-м каналом израильского телевидения в августе 2025 года. Камера зафиксировала, как утверждается, насилие, которое применили военнослужащие-надзиратели из подразделения «Коах 100» к задержанному в секторе Газа боевику. Инцидент произошел 5 июля 2024 года. Видео, попавшее в эфир 12-го канала – это монтаж видеозаписей нескольких случаев, произошедших в разные дни. Но оно не является сфальсифицированным, пишет издание Ynet.

Как заявила Томер-Йерушалми, она решила передать фрагменты видео в израильские СМИ, чтобы прекратить давление на правоохранителей и показать, что подозрения против арестованных военнослужащих обоснованные. После утечки видео и арестов подозреваемых военных активисты штурмовали базу Сде-Тейман, протестуя против расследования. Министр обороны Израиль Кац заявил, что Томер-Йерушалми не будет восстановлена в должности, а следствие по факту утечки продолжается.

В воскресенье, 2 ноября, израильские СМИ сообщали, что автомобиль Ифат Томер-Йерушалми был найден у пляжа Клифф на севере Тель-Авива. Также было обнаружено письмо, предположительно написанное Томер-Йерушалми. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что генерал-майор числится «пропавшей без вести». Спустя некоторое время пресс-служба полиции Израиля сообщила об обнаружении Томер-Йерушалми живой и здоровой. Радиостанция «Кан Бет» передает, что Томер-Йерушалми связалась со своим мужем, а он сообщил в полицию, что она жива.