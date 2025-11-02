USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Россия стала чаще обстреливать ракетами Украину

22:22 413

В октябре Россия запустила по территории Украины 270 ракет, что на 46% больше по сравнению с сентябрем, сообщает агентство AFP.

Агентство изучило украинские данные о противодействии российским атакам за октябрь. По подсчетам, армия РФ за месяц выпустила 270 ракет всех типов — это рекорд с 2023 года, когда впервые стали публиковаться сведения о запущенных и сбитых ракетах.

При этом Россия также применяла дальнобойные беспилотники – за октябрь их количество составило 5 298, что на 6% меньше, чем в сентябре.

Удары наносились преимущественно по энергетической инфраструктуре Украины, что уже привело к масштабным отключениям электроэнергии по стране.

Зеленский рассказал о боях за Покровск
Зеленский рассказал о боях за Покровск обновлено 22:34
22:34 8983
ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
20:47 2483
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
20:50 15967
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
19:59 2621
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 2398
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 1583
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 5661
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 5419
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 13456
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 3362
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 6219

ЭТО ВАЖНО

Зеленский рассказал о боях за Покровск
Зеленский рассказал о боях за Покровск обновлено 22:34
22:34 8983
ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
20:47 2483
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
20:50 15967
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
19:59 2621
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 2398
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 1583
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 5661
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 5419
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 13456
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 3362
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 6219
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться