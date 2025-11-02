Россия стала чаще обстреливать ракетами Украину

В октябре Россия запустила по территории Украины 270 ракет, что на 46% больше по сравнению с сентябрем, сообщает агентство AFP.

Агентство изучило украинские данные о противодействии российским атакам за октябрь. По подсчетам, армия РФ за месяц выпустила 270 ракет всех типов — это рекорд с 2023 года, когда впервые стали публиковаться сведения о запущенных и сбитых ракетах.

При этом Россия также применяла дальнобойные беспилотники – за октябрь их количество составило 5 298, что на 6% меньше, чем в сентябре.

Удары наносились преимущественно по энергетической инфраструктуре Украины, что уже привело к масштабным отключениям электроэнергии по стране.