Трамп будет действовать через Азербайджан

В определенном ракурсе вашингтонский саммит формата С6 (5+1) можно рассматривать как конструкцию 6+1, в которой Соединенные Штаты выступают не внешним наблюдателем, а активным участником, проецирующим свои экономические и геостратегические интересы в Центральной Азии через Азербайджанскую Республику. Ставка на Азербайджан Баку, располагая всей инфраструктурной и энергетической базой Каспийского бассейна, становится естественным медиатором американского присутствия. Сегодня Азербайджан — ключевой портал доступа к транзитным коммуникациям и полноправный участник американской стратегии в Центральной Азии, интегрирующий собственные приоритеты в логику региональной политики США. Для Баку особенно важно удерживать внимание администрации Трампа на развитии Зангезурского маршрута — проекта, получившего в Вашингтоне название «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP). Этот коридор должен стать не только транспортной артерией, но и политико-экономическим механизмом, способным изменить всю архитектуру евразийских связей.

Наступившая осень 2025 года продемонстрировала решительное возвращение Вашингтона в регион. Администрация Трампа действует с новой интенсивностью, сочетая политическую миссию Белого дома с интересами американских транснациональных корпораций. Американская модель присутствия вновь строится на синтезе влияния и экономической экспансии. В сентябре стартовала торговая миссия США в Центральной Азии и на Южном Кавказе, открывшаяся визитом в Астану. В составе делегации — представители 25 крупнейших американских компаний, включая Apple, Boeing, Chevron, ExxonMobil и John Deere. Помимо переговоров об инвестициях, особое внимание уделялось потенциалу Транскаспийского маршрута и возможностям Баку как опорного узла этого проекта. Параллельно с сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся бизнес-форум лидеров Центральной Азии и Южного Кавказа. По его итогам было подписано 11 соглашений и меморандумов. Самым заметным стало соглашение Казахстана с американской корпорацией Wabtec о производстве в стране 300 локомотивов — шаг, обозначивший новое качество американо-казахстанского промышленного сотрудничества.

Трамп хвалит Мирзиёева Однако особого внимания заслуживает прорыв в отношениях США и Узбекистана. Еще недавно американское направление не входило даже в десятку экспортных партнеров Ташкента, а совокупный объем инвестиций и грантов США за весь постсоветский период не превышал 2,5 миллиарда долларов — несопоставимо с 62 миллиардами, вложенных в экономику Казахстана, прежде всего, в нефтегазовый сектор. Однако с сентября администрация Трампа начала исправлять этот дисбаланс, открыв новый этап энергетического партнерства. Были подписаны соглашения на сумму около 4 миллиардов долларов, включая: - технологическое сопровождение добычи и обслуживания месторождений со стороны Schlumberger и Baker Hughes, что укрепит совместные программы с SOCAR; - меморандум между «Узбекнефтегазом» и Gulf о создании сети автозаправочных станций стоимостью 100 миллионов долларов; - расширение присутствия Air Products на заводах GTL, Ферганском нефтеперерабатывающем комплексе и предприятии «Навоиазот» (инвестиции около 3 миллиардов долларов).

А ведь еще несколько месяцев назад официальный Вашингтон воспринимал Узбекистан преимущественно через призму безопасности — как удобную площадку для размещения военных объектов у границ Афганистана, периодически критикуя Ташкент за нарушения в области прав человека, свободы вероисповедания и использования детского труда. Теперь же президент Трамп публично хвалит Шавката Мирзиёева, демонстрируя открытую симпатию к курсу реформ, проводимых президентом Узбекистана. А контракт на поставку 14 самолетов Boeing дополнительно усиливает экономический вес Узбекистана в американской политической орбите. На саммите С5+1, который стартует 6 ноября в Вашингтоне, акцент будет сделан на редкоземельных металлах и поставках казахстанского урана. По итогам 2024 года экспорт Казахстана в США уже впечатляет: уран — 2 600 тонн (рост в 5 раз), серебро — 259 тонн (плюс 50 процентов), нефть — 1,7 миллиона тонн (плюс 30 процентов), ферросплавы — 95 тысяч тонн (плюс 6 процентов). Роль «хозяина ключей» Вашингтонская стратегия - укрепление позиций в ресурсной зоне пересечения интересов России и Китая - по существу остается прежней. Однако ее форма приобретает более технологический характер. Для администрации Трампа Центральная Азия — не кладовая углеводородов, а часть глобальной цепочки поставок критически важных минералов, обеспечивающих «цифровую» экономику Запада. В условиях противостояния с Пекином США стремятся диверсифицировать источники стратегического сырья, превращая центральноазиатское направление в опору собственной ресурсной безопасности. Для стран региона участие в этих проектах означает усиление экономического суверенитета и баланс между Россией, Китаем и Западом. Казахстан и Узбекистан демонстрируют гибкость, интегрируясь в американские проекты без подрыва связей с Москвой и Пекином. Для Азербайджана же ключевая задача — добиться того, чтобы новые американские инициативы и инфраструктурные инвестиции были встроены в сеть азербайджанских транспортных и коммуникационных коридоров. Это закрепит за Баку роль «хозяина ключей» региона и усилит его влияние на формирование энергетической и логистической архитектуры Центральной Евразии.