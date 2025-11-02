USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Америка возобновляет испытания ядерного оружия, но есть нюанс

23:23 211

Соединенные Штаты в рамках испытаний ядерного оружия намерены проводить взрывы, не вызывающие цепной ядерной реакции. Об этом сообщил глава Министерства энергетики США Крис Райт.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 29 октября сообщил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.

«Испытания, о которых мы говорим, это тестирование систем. Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв», – сказал Райт в интервью телеканалу Fox News.

Зеленский рассказал о боях за Покровск
Зеленский рассказал о боях за Покровск обновлено 22:34
22:34 8989
ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
20:47 2485
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
20:50 15969
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
19:59 2623
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 2402
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 1584
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 5663
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 5422
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 13457
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 3365
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 6219

