Америка возобновляет испытания ядерного оружия, но есть нюанс

Соединенные Штаты в рамках испытаний ядерного оружия намерены проводить взрывы, не вызывающие цепной ядерной реакции. Об этом сообщил глава Министерства энергетики США Крис Райт.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 29 октября сообщил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.
«Испытания, о которых мы говорим, это тестирование систем. Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв», – сказал Райт в интервью телеканалу Fox News.