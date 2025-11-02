Брат католикоса Армении задержан по обвинению в хулиганстве

Брат католикоса всех армян Гарегина II Геворг Нерсисян и его племянник Амбарцум Нерсисян задержаны по обвинению в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агитационной кампании. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян на своей странице в Facebook.

По его словам, в общине Вагаршапата Армавирской области, где 16 ноября состоятся выборы в органы местного самоуправления, кандидат от партии «Республика» Арутюн Мкртчян опубликовал в Facebook сообщение, в котором заявил, что 1 ноября брат католикоса Геворг Нерсисян вместе с сыновьями воспрепятствовал проведению предвыборной агитации.

«Сегодня следственный орган принял решение о задержании 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна с целью дальнейшего ареста. Нерсисяны обвиняются в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агитационной кампании», – сообщил Зограбян.