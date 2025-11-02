Украина может получить боеприпасы из Сербии

Президент Сербии Александар Вучич 2 ноября заявил, что страна готова поставлять боеприпасы странам – членам Евросоюза (ЕС), даже если они будут перенаправлены в Украину.

«Я предложил нашим друзьям в ЕС заключить с нами договор купли-продажи (боеприпасов) и забрать все, что у нас есть… Покупатели могут распоряжаться (ими) как угодно», — сказал Вучич в интервью немецкому журналу Cicero.

По словам сербского лидера, страна полностью готова к сотрудничеству с ВС европейских стран. Вучич отметил, что Сербия уже «активно взаимодействует с европейскими друзьями в военной сфере» и намерена продолжать это сотрудничество. При этом он подчеркнул, что страна сохраняет статус военного нейтралитета.