USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

У Трампа обсуждают внедрение доллара в Аргентине

2 ноября 2025, 23:48 506

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает меры по укреплению доллара на фоне растущей конкуренции с Китаем, при этом чиновники Белого дома и Минфина уже провели серию встреч с экспертами по долларизации. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Сотрудники правительственных ведомств, в том числе казначейства и Белого дома, летом встретились со Стивом Ханке, профессором Университета Джона Хопкинса и ведущим экспертом по долларизации, чтобы обсудить, как администрация может продвигать эту политику», — говорится в материале.

Издание поговорило с профессором Ханке, который рассказал, что в администрации Трампа была группа, заинтересованная в укреплении доллара. В августе прошли встречи с экспертами при участии представителей Совета экономических советников, Национального экономического совета и Совета национальной безопасности. Обсуждались возможности расширения использования доллара в развивающихся странах, включая Аргентину, Ливан и Пакистан, сообщает FT.

Инициатива направлена на противодействие усилиям Китая по продвижению альтернативных расчетных механизмов в международной торговле. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи подтвердил факт консультаций, но отметил, что администрация пока не приняла окончательных решений по политике долларизации.

Профессор Ханке выделил Аргентину как одного из основных кандидатов на переход к доллару, однако текущий кризис в стране и нехватка долларовых резервов осложняют такую возможность.

«Все эти меры по спасению – просто ужасная сделка, если только четверть долга остается и инвестируется в производственную деятельность, то его не хватит, чтобы обеспечить достаточный свободный денежный поток для обслуживания долга… Норма прибыли должна быть на Луне», – заключил Ханке.

Зеленский рассказал о боях за Покровск
Зеленский рассказал о боях за Покровск обновлено 22:34
2 ноября 2025, 22:34 10346
ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
2 ноября 2025, 20:47 3047
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
2 ноября 2025, 20:50 16519
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
2 ноября 2025, 19:59 3123
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
2 ноября 2025, 19:23 2639
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
2 ноября 2025, 18:43 1731
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 6128
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
2 ноября 2025, 14:32 5755
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 04:00 13719
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
2 ноября 2025, 14:18 3556
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
2 ноября 2025, 03:43 6344

ЭТО ВАЖНО

Зеленский рассказал о боях за Покровск
Зеленский рассказал о боях за Покровск обновлено 22:34
2 ноября 2025, 22:34 10346
ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
2 ноября 2025, 20:47 3047
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
2 ноября 2025, 20:50 16519
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
2 ноября 2025, 19:59 3123
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
2 ноября 2025, 19:23 2639
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
2 ноября 2025, 18:43 1731
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 6128
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
2 ноября 2025, 14:32 5755
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 04:00 13719
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
2 ноября 2025, 14:18 3556
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
2 ноября 2025, 03:43 6344
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться