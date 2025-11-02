У Трампа обсуждают внедрение доллара в Аргентине

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает меры по укреплению доллара на фоне растущей конкуренции с Китаем, при этом чиновники Белого дома и Минфина уже провели серию встреч с экспертами по долларизации. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Сотрудники правительственных ведомств, в том числе казначейства и Белого дома, летом встретились со Стивом Ханке, профессором Университета Джона Хопкинса и ведущим экспертом по долларизации, чтобы обсудить, как администрация может продвигать эту политику», — говорится в материале.

Издание поговорило с профессором Ханке, который рассказал, что в администрации Трампа была группа, заинтересованная в укреплении доллара. В августе прошли встречи с экспертами при участии представителей Совета экономических советников, Национального экономического совета и Совета национальной безопасности. Обсуждались возможности расширения использования доллара в развивающихся странах, включая Аргентину, Ливан и Пакистан, сообщает FT.

Инициатива направлена на противодействие усилиям Китая по продвижению альтернативных расчетных механизмов в международной торговле. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи подтвердил факт консультаций, но отметил, что администрация пока не приняла окончательных решений по политике долларизации.

Профессор Ханке выделил Аргентину как одного из основных кандидатов на переход к доллару, однако текущий кризис в стране и нехватка долларовых резервов осложняют такую возможность.

«Все эти меры по спасению – просто ужасная сделка, если только четверть долга остается и инвестируется в производственную деятельность, то его не хватит, чтобы обеспечить достаточный свободный денежный поток для обслуживания долга… Норма прибыли должна быть на Луне», – заключил Ханке.