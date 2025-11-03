Telegram возвращается в Иран?

USD 1.7000
Власти Ирана намерены вскоре разблокировать мессенджер Telegram. Об этом сообщил депутат иранского парламента Мустафа Пурдехган в интервью порталу Tabnak.

По его словам, парламентариям поступили неофициальные сведения о решении правительства Ирана снять блокировку с мессенджера.

«В скором времени мы увидим хорошие новости относительно снятия блокировки», — отметил Пурдехган.

Ранее агентство Mehr сообщало, что Иран выдвинул руководству Telegram Group ряд условий для возобновления работы мессенджера в стране. В частности, иранская сторона потребовала ограничить в Telegram контент, разжигающий межэтническую рознь и пропагандирующий терроризм, а также удалять материалы по жалобам граждан.

Кроме того, Иран поставил требование о сотрудничестве мессенджера с судебной системой республики и об обязательстве Telegram не передавать данные об иранских пользователях иностранным разведывательным службам.

