Историческая засуха: Тегерану хватит воды лишь на две недели

Государственные СМИ Ирана в воскресенье предупредили, что основной источник питьевой воды Тегерана может иссякнуть в течение двух недель из-за исторической засухи, охватившей страну. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

Плотина Амир-Кабир на реке Каррадж, одна из пяти, обеспечивающих столицу Ирана питьевой водой, «содержит всего 14 млн кубометров воды, что составляет 8% от ее объема», заявил директор Тегеранской водопроводной компании Бехзад Парса в интервью IRNA. По его словам, этого хватит лишь на обеспечение столицы пресной водой в течение двух недель.

Парса сообщил, что год назад в водохранилище плотины содержалось 86 млн кубометров воды, однако в районе Тегерана наблюдалось «100-процентное падение количества осадков».

Заявление прозвучало на фоне сильнейшей засухи в стране за последние десятилетия.

По данным иранских СМИ, население Тегерана потребляет около 3 млн кубометров воды ежедневно. В целях экономии воды в последние дни была прекращена подача воды в несколько районов, хотя этим летом отключения были частыми.