Лувр ограбили мелкие воры из парижского гетто

Прокурор Парижа Лор Беко заявила, что похитители драгоценностей французских монархов из Лувра, совершившие преступление в октябре, были мелкими правонарушителями, проживающими в бедном пригороде столицы Франции. Об этом сообщает Би-би-си.

«Это, конечно, не совсем уж мелкая, повседневная преступная среда. Но это такой ее тип, который мы, как правило, не ассоциируем с высшими эшелонами организованной преступности», — заявила Беко в интервью радиостанции Franceinfo. Она добавила, что четверо арестованных, обвиненных в связи с грабежом (трое мужчин и женщина), проживают в районе Сан-Дени — бедном пригороде Парижа, расположенном к северу от столицы.

Прокурор уточнила, что двое из арестованных мужчин имеют многочисленные судимости за воровство. Она отметила, что накануне обвинения в связи с ограблением Лувра были предъявлены 38-летней женщине и 37-летнему мужчине, которые находятся в отношениях и имеют детей. Обвиняемые отрицают свою причастность к преступлению.

Ранее были арестованы еще двое подозреваемых: 34-летний гражданин Алжира, проживающий во Франции, и 39-летний таксист из пригорода Парижа. Они частично признали свое участие в ограблении Лувра, сообщали правоохранительные органы.