Российские бомбардировщики атаковали Харьков: взрывы в двух районах

В Харькове в воскресенье вечером прогремели взрывы в результате атаки российской авиации с использованием управляемых авиабомб, под ударом оказались два района города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По словам Терехова, российская армия атаковала город корректируемой авиационной бомбой (КАБ).

«Харьков атакован КАБом – в городе был слышен взрыв, предварительно, в Индустриальном районе», – написал он. Позже он уточнил, что удар, по предварительной информации, пришелся по открытой местности, повреждений, разрушений и пострадавших нет.

Руководитель Харьковской ОГА добавил, что россияне атаковали Киевский и Индустриальный районы города управляемыми авиабомбами. Информации о пострадавших не поступало, последствия атаки выясняются.