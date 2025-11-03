USD 1.7000
Российские бомбардировщики атаковали Харьков: взрывы в двух районах

01:10 89

В Харькове в воскресенье вечером прогремели взрывы в результате атаки российской авиации с использованием управляемых авиабомб, под ударом оказались два района города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По словам Терехова, российская армия атаковала город корректируемой авиационной бомбой (КАБ).

«Харьков атакован КАБом – в городе был слышен взрыв, предварительно, в Индустриальном районе», – написал он. Позже он уточнил, что удар, по предварительной информации, пришелся по открытой местности, повреждений, разрушений и пострадавших нет.

Руководитель Харьковской ОГА добавил, что россияне атаковали Киевский и Индустриальный районы города управляемыми авиабомбами. Информации о пострадавших не поступало, последствия атаки выясняются.

Зеленский рассказал о боях за Покровск
Зеленский рассказал о боях за Покровск обновлено 22:34
2 ноября 2025, 22:34 10351
ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
2 ноября 2025, 20:47 3048
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
2 ноября 2025, 20:50 16520
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
2 ноября 2025, 19:59 3124
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
2 ноября 2025, 19:23 2640
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
2 ноября 2025, 18:43 1732
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 6128
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
2 ноября 2025, 14:32 5755
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 04:00 13719
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
2 ноября 2025, 14:18 3557
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
2 ноября 2025, 03:43 6344

