Почти две трети американцев разочарованы Трампом

Большинство американцев – 63% избирателей – разочарованы подходом президента США Дональда Трампа к экономике. Об этом следует из результатов опроса NBC News.

Опрос, проведенный с 25 по 28 октября среди 1000 избирателей, зафиксировал растущее разочарование. Подавляющее большинство респондентов выразили недовольство по поводу неспособности президента США Дональда Трампа защитить интересы среднего класса (65%) и справиться с инфляцией и ростом стоимости жизни (66%).

Общий рейтинг одобрения работы президента снизился на 4% с марта и составил 43%, в то время как 55% не поддерживают его действия.

На этом фоне избиратели также начали выражать разочарование в республиканских законодателях. За год до промежуточных выборов 2026 года демократы опережают республиканцев на 8%: 50% против 42%.

В то же время мнения избирателей разделились относительно того, какая партия лучше справится с экономикой: 38% считают, что республиканцы, а 37% поддерживают демократов. Опрос проводился на фоне шатдауна правительства США, который продолжается уже более месяца и затронул продовольственные пособия для нуждающихся семей (SNAP).