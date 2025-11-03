USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Почти две трети американцев разочарованы Трампом

Большинство американцев – 63% избирателей – разочарованы подходом президента США Дональда Трампа к экономике. Об этом следует из результатов опроса NBC News.

Опрос, проведенный с 25 по 28 октября среди 1000 избирателей, зафиксировал растущее разочарование. Подавляющее большинство респондентов выразили недовольство по поводу неспособности президента США Дональда Трампа защитить интересы среднего класса (65%) и справиться с инфляцией и ростом стоимости жизни (66%).

Общий рейтинг одобрения работы президента снизился на 4% с марта и составил 43%, в то время как 55% не поддерживают его действия.

На этом фоне избиратели также начали выражать разочарование в республиканских законодателях. За год до промежуточных выборов 2026 года демократы опережают республиканцев на 8%: 50% против 42%.

В то же время мнения избирателей разделились относительно того, какая партия лучше справится с экономикой: 38% считают, что республиканцы, а 37% поддерживают демократов. Опрос проводился на фоне шатдауна правительства США, который продолжается уже более месяца и затронул продовольственные пособия для нуждающихся семей (SNAP).

Зеленский рассказал о боях за Покровск
Зеленский рассказал о боях за Покровск обновлено 22:34
2 ноября 2025, 22:34 11009
ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
2 ноября 2025, 20:47 3320
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
2 ноября 2025, 20:50 16832
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
2 ноября 2025, 19:59 3339
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
2 ноября 2025, 19:23 2766
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
2 ноября 2025, 18:43 1815
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 6371
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
2 ноября 2025, 14:32 5935
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 04:00 13864
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
2 ноября 2025, 14:18 3682
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
2 ноября 2025, 03:43 6440

