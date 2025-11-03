USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Противники и сторонники Вучича столкнулись у парламента

Полиция разделила сторонников и противников президента Сербии Александара Вучича, собравшихся перед зданием Народной скупщины (парламента), сообщает сербское телевидение.

Противники президента Сербии Александара Вучича выкрикивают оскорбления в его адрес, в то время как сторонники скандируют лозунги в поддержку главы государства. Между ними некоторое время разгорелись стычки с применением петард и пластиковых бутылок. В район парламента прибыли специальные подразделения полиции, оснащенные щитами и шлемами.

1 ноября сообщалось, что около 39 тысяч человек собрались в сербском Новом Саде на мероприятии, приуроченном к годовщине трагедии на железнодорожном вокзале. 1 ноября 2024 года здесь произошло обрушение навеса, после чего в середине августа 2025 года в сербских городах обострилась ситуация: начались протесты студентов и оппозиционных сил, участники которых блокировали дороги и вступали в конфликты с полицией.

Ранее в Сербии было остановлено все железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта.

Зеленский рассказал о боях за Покровск
Зеленский рассказал о боях за Покровск обновлено 22:34
2 ноября 2025, 22:34 11009
ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
2 ноября 2025, 20:47 3320
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
2 ноября 2025, 20:50 16833
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
2 ноября 2025, 19:59 3339
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
2 ноября 2025, 19:23 2766
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
2 ноября 2025, 18:43 1815
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 6371
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
2 ноября 2025, 14:32 5935
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 04:00 13864
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
2 ноября 2025, 14:18 3682
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
2 ноября 2025, 03:43 6440

