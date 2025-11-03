Противники и сторонники Вучича столкнулись у парламента

Полиция разделила сторонников и противников президента Сербии Александара Вучича, собравшихся перед зданием Народной скупщины (парламента), сообщает сербское телевидение.

Противники президента Сербии Александара Вучича выкрикивают оскорбления в его адрес, в то время как сторонники скандируют лозунги в поддержку главы государства. Между ними некоторое время разгорелись стычки с применением петард и пластиковых бутылок. В район парламента прибыли специальные подразделения полиции, оснащенные щитами и шлемами.

1 ноября сообщалось, что около 39 тысяч человек собрались в сербском Новом Саде на мероприятии, приуроченном к годовщине трагедии на железнодорожном вокзале. 1 ноября 2024 года здесь произошло обрушение навеса, после чего в середине августа 2025 года в сербских городах обострилась ситуация: начались протесты студентов и оппозиционных сил, участники которых блокировали дороги и вступали в конфликты с полицией.

Ранее в Сербии было остановлено все железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта.