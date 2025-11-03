USD 1.7000
Трамп: Дни Мадуро как президента Венесуэлы «сочтены»

06:55

Дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены», заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News.

«Я бы сказал, что да. Думаю, да», — ответил Трамп на вопрос, сочтены ли дни Мадуро на посту президента.

Президент США также в интервью телеканалу отказался подтвердить или опровергнуть планы по нанесению ударов по Венесуэле, но при этом выразил сомнение в том, что США движутся к войне с этой страной.

На вопрос, идут ли США к войне с Венесуэлой на фоне отправки в Карибское море авианосца Gerald Ford, президент ответил: «Я сомневаюсь в этом. Я так не думаю». Но, когда журналист спросил о правдивости сообщений о возможных ударах по венесуэльской территории, Трамп уклонился от ответа: «Я не скажу вам этого. Я не говорю, правда это или нет. Я не обсуждаю с репортером, собираюсь ли я наносить удары».

«Как мне ответить на такой вопрос: «Есть ли планы удара по Венесуэле?» Кто бы такое сказал? И даже если бы они были, разве я сказал бы вам об этом?» — сказал Трамп.

Ранее The Wall Street Journal, The Miami Herald и New York Post со ссылкой на источники сообщали, что администрация США приняла решение атаковать объекты на территории Венесуэлы. По словам чиновников, в число вероятных целей входят контролируемые армией порты и аэропорты, которые, предположительно, используются для незаконного оборота наркотиков. «Мадуро уходит в прошлое, и наступает заря свободной и процветающей Венесуэлы. Уже через несколько дней о нем будут говорить в прошедшем времени, [а его действия] рассудит история», — сказал источник New York Post в Белом доме.

Сам Дональд Трамп 31 октября заявил, что пока ничего не решил. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя публикацию Miami Herald в соцсети X, написал, что газета опубликовала «фейк».

С начала сентября США атакуют в Карибском море суда, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. Дональд Трамп также публично обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он помогает мировой наркоторговле.

