В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Трамп готов простить Путину все

Президент США Дональд Трамп предположил, что российско-украинскую войну удастся прекратить в течение нескольких месяцев, поскольку российский лидер Владимир Путин хочет восстановить торговлю с Вашингтоном.

«Я думаю, это работает с Путиным. Я поступил с ним немного иначе, потому что у нас не так много дел с Россией, если честно. Знаете, он не тот, кто много у нас покупает — из-за глупости, по сути. И, думаю, он хотел бы это изменить. Думаю, он хочет наладить отношения, хочет торговать с нами, хочет зарабатывать много денег для России — и я считаю, что это прекрасно. Вот это мне и нравится», - заявил президент США.

На вопрос, получится ли договориться с Россией «за пару месяцев», Трамп ответил: «Думаю, да, мы это сделаем. Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США. Но это сработало с Индией, сработало с Пакистаном, и сработало с шестьюдесятью процентами тех стран».

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на данном этапе не рассматривает возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

На борту самолета Air Force One журналисты спросили Трампа, рассматривает ли его администрация возможность предоставления Украине ракет большой дальности Tomahawk, Трамп ответил: «Нет, по крайней мере сейчас». Трамп отметил, что может «изменить решение», но пока его ответ: «нет».

Глава Белого дома также отметил, что у него нет «какой-то последней капли» для России. «Последней капли не будет. Иногда сторонам надо дать сражаться. И они сражаются. Для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Но и для Украины боевые действия являются тяжелыми», — сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер сообщил, что не участвует в обсуждениях возможности изъятия замороженных российских активов.

Во время рабочего обеда с президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре Трамп заявил, что предпочел бы не поставлять Киеву Tomahawk, так как они нужны для защиты Соединенных Штатов. 31 октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон одобрил поставку ракет Киеву еще в начале октября после того, как оценил, что их достаточно в американских запасах. Телеканал сообщал, что для передачи ракет украинской стороне было необходимо лишь политическое решение президента США.

