Трамп готов простить Путину все

Президент США Дональд Трамп предположил, что российско-украинскую войну удастся прекратить в течение нескольких месяцев, поскольку российский лидер Владимир Путин хочет восстановить торговлю с Вашингтоном.

«Я думаю, это работает с Путиным. Я поступил с ним немного иначе, потому что у нас не так много дел с Россией, если честно. Знаете, он не тот, кто много у нас покупает — из-за глупости, по сути. И, думаю, он хотел бы это изменить. Думаю, он хочет наладить отношения, хочет торговать с нами, хочет зарабатывать много денег для России — и я считаю, что это прекрасно. Вот это мне и нравится», - заявил президент США.

На вопрос, получится ли договориться с Россией «за пару месяцев», Трамп ответил: «Думаю, да, мы это сделаем. Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США. Но это сработало с Индией, сработало с Пакистаном, и сработало с шестьюдесятью процентами тех стран».