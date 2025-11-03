USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Трамп не исключает операцию в Нигерии

07:20 987

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские войска могут принять участие в операции в Нигерии.

На борту Air Force One 2 ноября, отвечая на вопросы журналистов, могут ли вооруженные силы США быть задействованы в Нигерии, американский президент ответил: «Все может быть, могу многое представить».

Говоря о возможной наземной операции, Трамп заявил: «Возможно. Я имею в виду и другие вещи. Я предусматриваю множество вещей». «Они убивают рекордное количество христиан в Нигерии... Они убивают христиан и убивают их в очень больших количествах. Мы не позволим этому произойти», - приводит его слова агентство Reuters.

1 ноября президент США пригрозил направить американские вооруженные силы в Нигерию, «если нигерийское правительство продолжит допускать убийства христиан». По словам Трампа, в подобном случае «США немедленно прекратят всякую помощь и поддержку Нигерии» и, «вполне возможно», введут свои силы в эту страну, чтобы «полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния». Трамп добавил, что уже поручил военному ведомству страны «подготовиться к возможным действиям».

На его слова отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет. «Убийства невинных христиан в Нигерии - и в любой другой стране - должны немедленно прекратиться. Министерство войны готовится к действиям. Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, совершающих эти ужасные зверства», - написал он в соцсети X.

В свою очередь, президент Нигерии Бола Тинубу в соцсети X 1 ноября написал, что «характеристика Нигерии как страны, нетерпимой к другим религиям, не отражает нашу национальную реальность. Свобода вероисповедания и терпимость были и всегда будут основными принципами нашей коллективной идентичности».

Раскрыта тактика российских войск в боях за Покровск
Раскрыта тактика российских войск в боях за Покровск
10:24 146
Трамп: Дни Мадуро как президента Венесуэлы «сочтены»
Трамп: Дни Мадуро как президента Венесуэлы «сочтены»
06:55 2800
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования; все еще актуально
2 ноября 2025, 14:32 7053
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема
2 ноября 2025, 22:29 8684
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном; все еще актуально
2 ноября 2025, 14:18 4344
Зеленский рассказал о боях за Покровск
Зеленский рассказал о боях за Покровск обновлено 22:34
2 ноября 2025, 22:34 13903
ОПЕК+ приняла решение
ОПЕК+ приняла решение обновлено 20:47
2 ноября 2025, 20:47 4403
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 20:50
2 ноября 2025, 20:50 17927
Ирак и Турция подписали историческое соглашение
Ирак и Турция подписали историческое соглашение новость дополнена
2 ноября 2025, 19:59 4323
Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
2 ноября 2025, 19:23 3303
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
2 ноября 2025, 18:43 2220

