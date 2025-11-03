Раскрыта тактика российских войск в боях за Покровск

Россия сосредоточила основные усилия на захвате украинских городов Покровск и Мирноград, снизив интенсивность атак в направлении Константиновки. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя текущую ситуацию на фронте.

По данным ISW, российские войска активизировали наступление в районе Покровска и его окрестностей, стремясь занять город и ликвидировать украинский выступ. За последнее время обе стороны добились частичных тактических успехов.

Кадры, опубликованные 1 ноября, показывают продвижение российских подразделений на юго-востоке Покровска. Видео от 2 ноября демонстрирует украинский удар по двум российским военным на севере города, однако, по оценке ISW, это не повлияло на линию фронта.

Военные блогеры утверждают, что российские силы продвинулись в центральную и южную часть Покровска, а также в северные и юго-восточные районы Мирнограда, к югу от Гнатовки и Рога. Одновременно сообщается, что украинские подразделения отбили позиции к северу от Затышка, северо-восточнее Покровска.

ISW отмечает, что Россия, вероятно, снизила приоритет атак на направлении Константиновка–Дружковка, сосредоточившись на боях за Покровск и Мирноград. Украинский офицер, действующий в этом районе, сообщил, что интенсивность атак на Константиновку уменьшилась после неудачной механизированной атаки 27 октября. Российские источники также полагают, что основной упор делается на завершение боев в районе Покровска.

Командир одного из украинских батальонов рассказал, что российские штурмовые группы пытаются обходить украинские опорные пункты и проникать в ближний тыл, а вспомогательные подразделения — расчеты беспилотников, артиллеристы и менее подготовленная пехота — ведут огонь по украинским позициям. По его словам, необученные солдаты нередко используются для отвлечения внимания украинских дронов и артиллерии, после чего в бой вступает штурмовая пехота.

Он отметил, что российские силы регулярно атакуют по одним и тем же маршрутам, что приводит к большим потерям.

Руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21» Павел Лакийчук сообщил, что вокруг Покровска сосредоточены три российские армии. По его словам, вытеснить противника возможно, но задача крайне сложная.

Военный эксперт Иван Ступак добавил, что сейчас речь идет не о возвращении Покровска, а о попытке выиграть время для выхода украинских подразделений из окружения.