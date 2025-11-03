Макрон и Мелони опасаются «ответа»

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны, где блокированы €210 млрд российских активов, которые планирует присвоить Еврокомиссия. Он предупредил, что Россия в качестве ответных мер может начать изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате чего Москва «может остаться в выигрыше», а пострадавшие западные инвесторы «придут за выплатами к правительству Бельгии». Он также потребовал от стран-союзниц гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию, если она «когда-либо восстановит доступ к активам».

Правительства в Париже и Риме, как пишет издание, «обеспокоены своей финансовой ответственностью» в случае, если использование российских активов будет признано незаконным.

Франция и Италия вслед за Бельгией выступают против передачи Украине замороженных российских активов в рамках репарационного кредита, сообщила газета Corriere della Sera.

Отказ Бельгии поддержать решение об экспроприации активов России и выдаче Украине средств по схеме репарационного кредита могут побудить Международный валютный фонд (МВФ) прекратить финансовую помощь Киеву. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на представителей ЕС.

По его информации, европейские сторонники спорного репарационного кредита утверждают, что дальнейшая поддержка Украины со стороны МВФ имеет решающее значение и опасаются, что времени на то, чтобы убедить предоставить новую помощь Киеву, остается все меньше.

Фонд рассматривает возможность предоставления Украине кредита в размере $8 млрд в течение следующих трех лет. Однако надежды на получение финансовой поддержки МВФ зависят от того, сможет ли ЕС согласовать репарационный кредит, используя замороженные российские государственные активы, большая часть которых находится в Бельгии, пишет газета.

Представитель Еврокомиссии и дипломаты трех стран - участниц ЕС заявили Politico, что репарационный кредит убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы. А это является обязательным условием для финансирования любой страны.

Однако в прошлом месяце Бельгия на встрече лидеров ЕС по финансовым и юридическим вопросам выступила против репарационного кредита. Теперь страны Евросоюза могут просто не успеть согласовать позицию до решающего заседания МВФ, которое, вероятно, состоится в декабре.

Газета подчеркивает, что сам объем помощи МВФ для Киева невелик, однако сам факт ее выделения должен свидетельствовать о финансовой устойчивости страны.