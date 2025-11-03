USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Макрон и Мелони опасаются «ответа»

ОБНОВЛЕНО 11:36
11:36

Франция и Италия вслед за Бельгией выступают против передачи Украине замороженных российских активов в рамках репарационного кредита, сообщила газета Corriere della Sera.

Правительства в Париже и Риме, как пишет издание, «обеспокоены своей финансовой ответственностью» в случае, если использование российских активов будет признано незаконным.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны, где блокированы €210 млрд российских активов, которые планирует присвоить Еврокомиссия. Он предупредил, что Россия в качестве ответных мер может начать изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате чего Москва «может остаться в выигрыше», а пострадавшие западные инвесторы «придут за выплатами к правительству Бельгии». Он также потребовал от стран-союзниц гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию, если она «когда-либо восстановит доступ к активам».

* * * 10:57

Отказ Бельгии поддержать решение об экспроприации активов России и выдаче Украине средств по схеме репарационного кредита могут побудить Международный валютный фонд (МВФ) прекратить финансовую помощь Киеву. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на представителей ЕС.

По его информации, европейские сторонники спорного репарационного кредита утверждают, что дальнейшая поддержка Украины со стороны МВФ имеет решающее значение и опасаются, что времени на то, чтобы убедить предоставить новую помощь Киеву, остается все меньше.

Фонд рассматривает возможность предоставления Украине кредита в размере $8 млрд в течение следующих трех лет. Однако надежды на получение финансовой поддержки МВФ зависят от того, сможет ли ЕС согласовать репарационный кредит, используя замороженные российские государственные активы, большая часть которых находится в Бельгии, пишет газета.

Представитель Еврокомиссии и дипломаты трех стран - участниц ЕС заявили Politico, что репарационный кредит убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы. А это является обязательным условием для финансирования любой страны.

Однако в прошлом месяце Бельгия на встрече лидеров ЕС по финансовым и юридическим вопросам выступила против репарационного кредита. Теперь страны Евросоюза могут просто не успеть согласовать позицию до решающего заседания МВФ, которое, вероятно, состоится в декабре.

Газета подчеркивает, что сам объем помощи МВФ для Киева невелик, однако сам факт ее выделения должен свидетельствовать о финансовой устойчивости страны. 

«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 2908
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 9877
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 1752
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 1072
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
12:13 1431
В Гарадаге занимались коррупцией
В Гарадаге занимались коррупцией
11:54 1823
Трамп готов простить Путину все
Трамп готов простить Путину все обновлено 10:21
10:21 8218
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 8148
Алиев выступил в Академии наук
Алиев выступил в Академии наук фото
11:37 2807
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
11:12 3090
Скандал между чеченцами и иудеями
Скандал между чеченцами и иудеями
10:48 3591

