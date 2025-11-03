ВМС Пакистана ждут свою первую подлодку

Военно-морские силы Пакистана ожидают, что их первая подводная лодка, спроектированная в Китае, поступит на вооружение в 2026 году.

Сделка, в рамках которой Исламабад получит восемь подводных лодок класса «Хангор» к 2028 году, «продвигается гладко», заявил начштаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф в интервью Global Times, опубликованном в воскресенье, добавив, что эти подводные лодки повысят возможности Пакистана по патрулированию Северного Аравийского моря и Индийского океана, пишет Reuters.

Обновление по сделке по поставке китайских подводных лодок последовало за тем, как в мае ВВС Пакистана с помощью истребителей J-10 китайского производства сбили индийский самолет Rafale, произведенный во Франции.

Согласно условиям соглашения о поставке подводных лодок, стоимость которого, как сообщается, составляет до $5 млрд, первые четыре дизель-электрические ударные подводные лодки будут построены в Китае, а остальные суда будут собраны в Пакистане с целью повышения технических возможностей этой южноазиатской страны.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Исламабад уже давно является крупнейшим покупателем оружия Пекина и в период с 2020 по 2024 год купил более 60% экспортируемого Китаем оружия.