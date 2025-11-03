USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

ВМС Пакистана ждут свою первую подлодку

11:13 1049

Военно-морские силы Пакистана ожидают, что их первая подводная лодка, спроектированная в Китае, поступит на вооружение в 2026 году.

Сделка, в рамках которой Исламабад получит восемь подводных лодок класса «Хангор» к 2028 году, «продвигается гладко», заявил начштаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф в интервью Global Times, опубликованном в воскресенье, добавив, что эти подводные лодки повысят возможности Пакистана по патрулированию Северного Аравийского моря и Индийского океана, пишет Reuters.

Обновление по сделке по поставке китайских подводных лодок последовало за тем, как в мае ВВС Пакистана с помощью истребителей J-10 китайского производства сбили индийский самолет Rafale, произведенный во Франции.

Согласно условиям соглашения о поставке подводных лодок, стоимость которого, как сообщается, составляет до $5 млрд, первые четыре дизель-электрические ударные подводные лодки будут построены в Китае, а остальные суда будут собраны в Пакистане с целью повышения технических возможностей этой южноазиатской страны.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Исламабад уже давно является крупнейшим покупателем оружия Пекина и в период с 2020 по 2024 год купил более 60% экспортируемого Китаем оружия.

«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 2912
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 9878
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 1752
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 1074
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
12:13 1433
В Гарадаге занимались коррупцией
В Гарадаге занимались коррупцией
11:54 1824
Трамп готов простить Путину все
Трамп готов простить Путину все обновлено 10:21
10:21 8219
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 8148
Алиев выступил в Академии наук
Алиев выступил в Академии наук фото
11:37 2809
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
11:12 3090
Скандал между чеченцами и иудеями
Скандал между чеченцами и иудеями
10:48 3591

