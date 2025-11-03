USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ

фото; видео; обновлено 13:03
13:03 1753

В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн.

Кроме того, украинские войска нанесли удары по логистическим объектам россиян в Луганской области (захвачена Россией). В частности, поражены склад материально-технических средств в селе Роскошное и подвижной склад горюче-смазочных материалов в Должанске.

Саратовский НПЗ подвергается ударам украинских дронов в четвертый раз с начала осени. До этого атаки происходили 16 и 20 сентября, а также 20 октября.

* * * 11:31

В ночь на 3 ноября в российском Саратове прозвучали взрывы. Как сообщают украинские и российские телеграм-каналы, под атаку попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. 

«Судя по кадрам, установка затянута сеткой. Стоит отметить, что на видео уже есть источник огня в западной части завода, возможно, рядом с резервуарами», — говорится в сообщении телеграм-каналов. 

К такому же выводу ранее пришли аналитики проекта Dnipro Osint.

16 октября 2025 года ВСУ уже наносили удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Саратовский завод — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн.

