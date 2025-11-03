Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ

В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн.
Кроме того, украинские войска нанесли удары по логистическим объектам россиян в Луганской области (захвачена Россией). В частности, поражены склад материально-технических средств в селе Роскошное и подвижной склад горюче-смазочных материалов в Должанске.
Саратовский НПЗ подвергается ударам украинских дронов в четвертый раз с начала осени. До этого атаки происходили 16 и 20 сентября, а также 20 октября.
«Судя по кадрам, установка затянута сеткой. Стоит отметить, что на видео уже есть источник огня в западной части завода, возможно, рядом с резервуарами», — говорится в сообщении телеграм-каналов.
К такому же выводу ранее пришли аналитики проекта Dnipro Osint.
