Алиев выступил в Академии наук

3 ноября состоялось собрание, посвященное 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на мероприятии.
3 ноября состоялось собрание, посвященное 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на мероприятии.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.