USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Алиев выступил в Академии наук

фото
11:37 2811

3 ноября состоялось собрание, посвященное 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 2916
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 9879
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 1756
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 1080
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
12:13 1440
В Гарадаге занимались коррупцией
В Гарадаге занимались коррупцией
11:54 1825
Трамп готов простить Путину все
Трамп готов простить Путину все обновлено 10:21
10:21 8221
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 8148
Алиев выступил в Академии наук
Алиев выступил в Академии наук фото
11:37 2812
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
11:12 3096
Скандал между чеченцами и иудеями
Скандал между чеченцами и иудеями
10:48 3595

ЭТО ВАЖНО

«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 2916
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 9879
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 1756
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 1080
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
12:13 1440
В Гарадаге занимались коррупцией
В Гарадаге занимались коррупцией
11:54 1825
Трамп готов простить Путину все
Трамп готов простить Путину все обновлено 10:21
10:21 8221
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 8148
Алиев выступил в Академии наук
Алиев выступил в Академии наук фото
11:37 2812
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
11:12 3096
Скандал между чеченцами и иудеями
Скандал между чеченцами и иудеями
10:48 3595
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться