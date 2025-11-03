USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Иранцы рассказали, как погиб Хания

11:48 1200

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) исключили возможность внутреннего предательства при убийстве лидера ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в Тегеране в результате покушения в прошлом году.

Представитель КСИР Али Мохаммад Наини опроверг версию о том, что под кровать Хании было заложено взрывное устройство, сообщают иранские СМИ. По его словам, Хания погиб в результате ракетного обстрела в момент телефонного разговора.

Наини заявил, что убийство Хании не связано с предательством или провокацией внутри КСИР, а сигналы телефона лидера ХАМАС позволили определить координаты его местонахождения, после чего он был поражен ракетой.

Представитель КСИР добавил, что Хания мог быть убит в Катаре или на улицах Тегерана, однако то, что это произошло именно в гостевом доме КСИР, было рассчитано на подрыв авторитета этого военного формирования.

Отметим, бывший лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля 2024 года в Тегеране в результате покушения.

«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 2919
Трамп будет действовать через Азербайджан
2 ноября 2025, 22:29 9879
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
13:03 1757
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 1081
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
12:13 1440
В Гарадаге занимались коррупцией
11:54 1827
Трамп готов простить Путину все
10:21 8222
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 8148
Алиев выступил в Академии наук
11:37 2815
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
11:12 3096
Скандал между чеченцами и иудеями
10:48 3595

