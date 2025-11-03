Иранцы рассказали, как погиб Хания

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) исключили возможность внутреннего предательства при убийстве лидера ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в Тегеране в результате покушения в прошлом году.

Представитель КСИР Али Мохаммад Наини опроверг версию о том, что под кровать Хании было заложено взрывное устройство, сообщают иранские СМИ. По его словам, Хания погиб в результате ракетного обстрела в момент телефонного разговора.

Наини заявил, что убийство Хании не связано с предательством или провокацией внутри КСИР, а сигналы телефона лидера ХАМАС позволили определить координаты его местонахождения, после чего он был поражен ракетой.

Представитель КСИР добавил, что Хания мог быть убит в Катаре или на улицах Тегерана, однако то, что это произошло именно в гостевом доме КСИР, было рассчитано на подрыв авторитета этого военного формирования.

Отметим, бывший лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля 2024 года в Тегеране в результате покушения.