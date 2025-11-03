USD 1.7000
В Гарадаге занимались коррупцией

11:54 1827

Раскрыты незаконные действия должностных лиц Исполнительной власти Гарадагского района и Государственной службы по вопросам имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана возбуждено уголовное дело по фактам незаконных действий заместителя главы Исполнительной власти Гарадагского района Баку Надира Мурадова и других должностных лиц.

Следствием и оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что Надир Мурадов, занимая указанную должность, вступил в преступную связь с Гафаром Абдуллаевым, исполнявшим обязанности начальника отдела районного хозяйства аппарата ИВ Гарадагского района, а также с сотрудниками этой структуры Рашадом Надирли, Исой Шамсалиевым и заместителем начальника отдела контроля за управлением и эффективным использованием государственного имущества Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Зульфугаром Мансуровым.

Действуя совместно, они получали взятки в различных размерах от отдельных лиц за проведение первичного оформления документов на земельные участки, расположенные на территории Гарадагского района, а также за обеспечение последующей государственной регистрации прав собственности на эти земли.

На основании собранных первоначальных доказательств Надиру Мурадову, Гафару Абдуллаеву, Рашаду Надирли, Исе Шамсалиеву и Зульфугару Мансурову предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и в крупном размере).

По решению суда на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, в отношении Надира Мурадова, Гафара Абдуллаева и Зульфугара Мансурова избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Исы Шамсалиева и Рашада Надирли — в виде передачи под полицейский надзор.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

