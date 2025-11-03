Эмин Амруллаев примет нахчыванцев

Министр науки и образования Эмин Амруллаев 28 ноября примет граждан в Нахчыване. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На прием смогут попасть жители Нахчывана, Бабека, Джульфы, Кенгерли, Ордубада, Садарака, Шахбуза и Шарура.

Жители указанных городов и районов могут зарегистрироваться на прием, позвонив в колл-центр Министерства науки и образования по телефонам 146-2 и 146-6 (только в рабочие дни и часы) до 18 ноября (до 18:00).

Кроме того, можно отправить заявку в электронном виде на официальный сайт министерства https://edu.gov.az/az/contact_us или по WhatsApp на номер +994 51 206 78 48.

Сообщаем, что для участия в приеме регистрация обязательна.