USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Эмин Амруллаев примет нахчыванцев

12:11 346

Министр науки и образования Эмин Амруллаев 28 ноября примет граждан в Нахчыване. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На прием смогут попасть жители Нахчывана, Бабека, Джульфы, Кенгерли, Ордубада, Садарака, Шахбуза и Шарура.

Жители указанных городов и районов могут зарегистрироваться на прием, позвонив в колл-центр Министерства науки и образования по телефонам 146-2 и 146-6 (только в рабочие дни и часы) до 18 ноября (до 18:00).

Кроме того, можно отправить заявку в электронном виде на официальный сайт министерства https://edu.gov.az/az/contact_us или по WhatsApp на номер +994 51 206 78 48.

Сообщаем, что для участия в приеме регистрация обязательна.

«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 2923
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 9881
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 1759
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 1086
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
12:13 1445
В Гарадаге занимались коррупцией
В Гарадаге занимались коррупцией
11:54 1830
Трамп готов простить Путину все
Трамп готов простить Путину все обновлено 10:21
10:21 8224
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 8149
Алиев выступил в Академии наук
Алиев выступил в Академии наук фото
11:37 2819
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
11:12 3101
Скандал между чеченцами и иудеями
Скандал между чеченцами и иудеями
10:48 3596

