C какой целью Трамп-младший едет в Армению?

В Армении ожидают визит сына президента США Дональда Трампа-младшего, который состоится 12 ноября.

Как пишут армянские СМИ, визит предполагает обсуждение двух ключевых тем. Первая касается юридического оформления участия американского бизнеса в строительстве так называемого «Маршрута TRIPP» (известного как Зангезурский коридор) и последующего управления этой транспортной артерией.

Вторая тема связана с подготовкой крупного контракта между одной из компаний Дональда Трампа-младшего и армянской стороной на поставку беспилотных летательных аппаратов.