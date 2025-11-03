Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан.
Сообщается, что визит главы Турецкой Республики состоится по случаю Дня Победы, который будет отмечаться в Азербайджане 8 ноября.
