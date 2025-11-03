USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Европа взялась за российскую сталь

12:29 688

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль призвал остановить поставки российской стали в страны ЕС.

«Необходимо полностью прекратить импорт стали из России», — приводит слова Клингбайля агентство DPA.

Он, в частности, выразил недовольство тем, что под санкции до сих пор не попали стальные слябы, произведенные в России и перерабатываемые в ЕС. По этой причине он заявил, что невозможно объяснить работникам нашей сталелитейной промышленности, что Европа по-прежнему держит рынок открытым для России.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проведет 6 ноября в федеральной канцелярии саммит с участием членов федерального правительства, премьер-министров ряда земель и представителей сталелитейной промышленности, на котором будут обсуждаться вопросы по поддержке отрасли и преодоления кризиса.

Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны. А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002—2003 годов.

«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 2929
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 9884
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 1765
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 1091
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
12:13 1449
В Гарадаге занимались коррупцией
В Гарадаге занимались коррупцией
11:54 1832
Трамп готов простить Путину все
Трамп готов простить Путину все обновлено 10:21
10:21 8228
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 8151
Алиев выступил в Академии наук
Алиев выступил в Академии наук фото
11:37 2822
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
11:12 3104
Скандал между чеченцами и иудеями
Скандал между чеченцами и иудеями
10:48 3601

