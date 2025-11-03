Европа взялась за российскую сталь

«Необходимо полностью прекратить импорт стали из России», — приводит слова Клингбайля агентство DPA.

Он, в частности, выразил недовольство тем, что под санкции до сих пор не попали стальные слябы, произведенные в России и перерабатываемые в ЕС. По этой причине он заявил, что невозможно объяснить работникам нашей сталелитейной промышленности, что Европа по-прежнему держит рынок открытым для России.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проведет 6 ноября в федеральной канцелярии саммит с участием членов федерального правительства, премьер-министров ряда земель и представителей сталелитейной промышленности, на котором будут обсуждаться вопросы по поддержке отрасли и преодоления кризиса.

Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны. А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002—2003 годов.