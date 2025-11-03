Европейцы остались в одиночестве

USD 1.7000
Европа осталась без поддержки США в вопросе финансирования Украины — пока неясно, каким образом будут выделены €60 млрд на ее нужды в следующем году, сообщает газета Corriere della Sera.

Издание отмечает, что объем финансовой помощи Украине продолжал расти – с €74 млрд в 2022 году до €79 млрд в 2023-м и €89 млрд в 2024-м, при этом доля США немного превышала европейскую.

«Теперь Европа осталась в одиночестве в поддержке бюджета Киева, потому что администрация Дональда Трампа прервала переводы и займы в любой форме. Пока неясно, как будет осуществляться финансирование бюджетных нужд (Киева), не покрытых не менее чем на €60 млрд», – пишет обозреватель издания Федерико Фубини.

Он отмечает со ссылкой на украинские источники, что оборонная промышленность Украины использует лишь треть своего потенциала из-за нехватки средств. В этой связи, как отмечает автор, для Европы крайне важно найти способ задействовать замороженные российские активы и изыскать не менее €140 млрд, которые, по его утверждению, могут определить «будущее конфликта» и позволить «Киеву сражаться еще как минимум два года».

При этом, подчеркивает газета, единого подхода в Европе по этому вопросу нет: Германия, страны Северной Европы и большинство восточноевропейских государств выступают решительно за передачу Киеву кредита за счет российских активов, тогда как Франция и Италия проявляют осторожность и скептицизм, не желая брать на себя финансовую ответственность.

