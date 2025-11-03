Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера ООО Rifah Group Самиры Зейналовой, обвиняемой в присвоении почти 1 миллиона манатов.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой Зейналова была приговорена к 8 годам лишения свободы.

В то же время статья 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) была исключена из общего обвинения, а по статье 313 (должностной подлог) наказание не назначено, так как истек срок привлечения к ответственности.

По версии обвинения, Самира Зейналова, занимая должность главного бухгалтера компании Rifah Group в 2022–2023 годах, открывала банковские счета на имена своих родственников и переводила туда денежные средства. Утверждается, что, злоупотребив своим служебным положением и внося ложные сведения в официальные документы, она присвоила 802 429 манатов, принадлежащих ООО Rifah Group.