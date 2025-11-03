USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет

Инара Рафикгызы
12:42 1096

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера ООО Rifah Group Самиры Зейналовой, обвиняемой в присвоении почти 1 миллиона манатов.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой Зейналова была приговорена к 8 годам лишения свободы.

В то же время статья 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) была исключена из общего обвинения, а по статье 313 (должностной подлог) наказание не назначено, так как истек срок привлечения к ответственности.

По версии обвинения, Самира Зейналова, занимая должность главного бухгалтера компании Rifah Group в 2022–2023 годах, открывала банковские счета на имена своих родственников и переводила туда денежные средства. Утверждается, что, злоупотребив своим служебным положением и внося ложные сведения в официальные документы, она присвоила 802 429 манатов, принадлежащих ООО Rifah Group.

«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 2935
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 9885
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 1771
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 1097
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
12:13 1452
В Гарадаге занимались коррупцией
В Гарадаге занимались коррупцией
11:54 1836
Трамп готов простить Путину все
Трамп готов простить Путину все обновлено 10:21
10:21 8231
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 8151
Алиев выступил в Академии наук
Алиев выступил в Академии наук фото
11:37 2826
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
11:12 3107
Скандал между чеченцами и иудеями
Скандал между чеченцами и иудеями
10:48 3605

ЭТО ВАЖНО

«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 2935
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 9885
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 1771
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 1097
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
12:13 1452
В Гарадаге занимались коррупцией
В Гарадаге занимались коррупцией
11:54 1836
Трамп готов простить Путину все
Трамп готов простить Путину все обновлено 10:21
10:21 8231
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 8151
Алиев выступил в Академии наук
Алиев выступил в Академии наук фото
11:37 2826
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
11:12 3107
Скандал между чеченцами и иудеями
Скандал между чеченцами и иудеями
10:48 3605
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться