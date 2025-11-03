Катар устал от экологического диктата Европы

Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа в Европу, если Евросоюз не скорректирует отдельные положения своей экологической политики. Об этом заявил государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби.

«Возвращаясь к вашему вопросу, мы очень четко заявили, я говорил об этом неоднократно», – заявил он, выступая на конференции ADIPEC.

Министр отметил, что это произойдет, если Европа не смягчит либо не отменит свои экологические стандарты ESG. По его словам, «достичь нулевого уровня выбросов невозможно».

В декабре 2024 года аль-Кааби в интервью британскому изданию Financial Times заявил, что Доха прекратит поставки СПГ в Евросоюз в случае, если страны сообщества начнут штрафовать компании на 5% от годовой выручки за несоответствие критериям по выбросам углекислого газа и несоблюдение прав человека. Эти меры, которые вступят в силу с 2027 года, станут частью политики ЕС, направленной на достижение нулевых выбросов к 2050 году.

Госминистр выразил мнение, что применение новой директивы может затронуть весь экспорт Катара в Европу – в том числе удобрения и нефтехимическую продукцию, а также инвестиции государственного фонда Qatar Investment Authority.

В январе текущего года министр финансов Катара Али бен Ахмед аль-Кувари сообщил, что Доха будет искать альтернативные рынки сбыта, если на катарские компании продолжится давление.

Катар занимает третье место в мире по запасам природного газа. Согласно отчету Форума стран – экспортеров газа, в июле страна вышла на второе место в мире по объемам экспорта СПГ, уступив только США. 25 февраля 2024 года аль-Кааби объявил о планах национальной нефтегазовой компании эмирата увеличить производство сжиженного природного газа до 142 млн тонн в год к 2030 году.