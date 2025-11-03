USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
Новость дня
Армения закупила у Франции оружия на 274,5 млн евро

13:01 435

В 2023–2024 годах Армения подписала с Францией контракты на поставку вооружения на сумму более 274 млн евро. Об этом говорится в докладе, представленном Министерством вооруженных сил Франции парламенту, сообщает RFE/RL.

В документе указывается, что в рамках диверсификации сотрудничества в сфере обороны Армения обратилась к Франции для укрепления своих военных возможностей. «Экспорт нового оборудования, проведение военных учений и совместные операции носят строго оборонительный характер. Создание в 2023 году французской оборонной миссии в Ереване позволяет установить более тесные связи с армянскими партнерами и определить наилучшие формы сотрудничества», — говорится в докладе.

До 2022 года Франция практически не поставляла вооружение Армении, однако в 2023–2024 годах было подписано множество контрактов для оснащения сухопутных войск. Также обсуждается несколько совместных проектов в сфере оборонной промышленности Армении.

Франко-армянское военное партнерство включает, в частности, программу развития навыков ведения боевых действий в горной местности.

В докладе также уточняется, что Франция поставила Армении самоходные гаубицы Caesar и 15 противотанковых ракет, а также пусковые установки к ним.

«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 2943
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 9887
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 1778
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 1103
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
12:13 1457
В Гарадаге занимались коррупцией
В Гарадаге занимались коррупцией
11:54 1841
Трамп готов простить Путину все
Трамп готов простить Путину все обновлено 10:21
10:21 8233
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 8152
Алиев выступил в Академии наук
Алиев выступил в Академии наук фото
11:37 2831
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
11:12 3111
Скандал между чеченцами и иудеями
Скандал между чеченцами и иудеями
10:48 3607

ЭТО ВАЖНО

