Армения закупила у Франции оружия на 274,5 млн евро

В 2023–2024 годах Армения подписала с Францией контракты на поставку вооружения на сумму более 274 млн евро. Об этом говорится в докладе, представленном Министерством вооруженных сил Франции парламенту, сообщает RFE/RL.

В документе указывается, что в рамках диверсификации сотрудничества в сфере обороны Армения обратилась к Франции для укрепления своих военных возможностей. «Экспорт нового оборудования, проведение военных учений и совместные операции носят строго оборонительный характер. Создание в 2023 году французской оборонной миссии в Ереване позволяет установить более тесные связи с армянскими партнерами и определить наилучшие формы сотрудничества», — говорится в докладе.

До 2022 года Франция практически не поставляла вооружение Армении, однако в 2023–2024 годах было подписано множество контрактов для оснащения сухопутных войск. Также обсуждается несколько совместных проектов в сфере оборонной промышленности Армении.

Франко-армянское военное партнерство включает, в частности, программу развития навыков ведения боевых действий в горной местности.

В докладе также уточняется, что Франция поставила Армении самоходные гаубицы Caesar и 15 противотанковых ракет, а также пусковые установки к ним.