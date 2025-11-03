Туннели Газы становятся ловушкой для ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками по переговорам с Израилем возможность эвакуации своих бойцов из районов сектора Газа, находящихся под контролем израильских сил. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По данным источников, речь идет о нескольких десятках бойцов военного крыла движения – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которые «оказались за так называемой зеленой зоной, в туннелях в Рафахе и Хан-Юнисе на юге» палестинского анклава. Как уточняет Al Hadath, члены группировки участвовали в операциях по поиску тел погибших израильтян.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кабинета министров заявил, что в подконтрольных районах Газы сохраняются очаги ХАМАС, и пообещал, что они будут уничтожены.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Согласно документу, режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.

13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников, остававшихся в живых, и передал останки четырех погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули лишь четыре тела из 28. В последующие дни представители движения передавали израильской стороне еще несколько тел погибших. На данный момент ХАМАС вернул останки 20 убитых заложников и продолжает удерживать тела еще восьми похищенных.