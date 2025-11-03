USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Туннели Газы становятся ловушкой для ХАМАС

13:04 502

Палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками по переговорам с Израилем возможность эвакуации своих бойцов из районов сектора Газа, находящихся под контролем израильских сил. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По данным источников, речь идет о нескольких десятках бойцов военного крыла движения – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которые «оказались за так называемой зеленой зоной, в туннелях в Рафахе и Хан-Юнисе на юге» палестинского анклава. Как уточняет Al Hadath, члены группировки участвовали в операциях по поиску тел погибших израильтян.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кабинета министров заявил, что в подконтрольных районах Газы сохраняются очаги ХАМАС, и пообещал, что они будут уничтожены.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Согласно документу, режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.

13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников, остававшихся в живых, и передал останки четырех погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули лишь четыре тела из 28. В последующие дни представители движения передавали израильской стороне еще несколько тел погибших. На данный момент ХАМАС вернул останки 20 убитых заложников и продолжает удерживать тела еще восьми похищенных.

«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 2946
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 9888
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 1778
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 1104
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
12:13 1457
В Гарадаге занимались коррупцией
В Гарадаге занимались коррупцией
11:54 1842
Трамп готов простить Путину все
Трамп готов простить Путину все обновлено 10:21
10:21 8233
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 8152
Алиев выступил в Академии наук
Алиев выступил в Академии наук фото
11:37 2833
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
11:12 3112
Скандал между чеченцами и иудеями
Скандал между чеченцами и иудеями
10:48 3607

