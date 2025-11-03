USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Когда сталь оживает: в Баку открылась выставка Baku Steel Art 2025

13:30 195

В столице Азербайджана Баку искусство и металл слились воедино, создав новую гармонию творчества. Перед Музеем каменной летописи состоялось торжественное открытие выставки Baku Steel Art 2025.

Выставка организована в рамках арт-уик-энда Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW при совместном участии ЗАО Baku Steel Company (далее – BSC) и арт-галереи QGallery. В экспозиции представлено 27 произведений, созданных художниками – участниками международных симпозиумов по металлу Baku Steel Art 2024 и 2025 годов. Сталь в руках художников обрела новое измерение: из холодного металла рождаются выразительные формы, которые рассказывают о памяти, природе и технологическом прогрессе. Каждое произведение - это диалог между металлом и автором, где прочность и пластика стали превращаются в символы устойчивости, красоты и философской глубины. Благодаря поддержке BSC мастера работали с высококачественным материалом, полностью раскрывая его художественный потенциал.

Открытие выставки украсило присутствие почетных гостей – инициатора проекта Art Weekend, вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, руководителя Баку Медиа Центра Арзу Алиевой и Алены Алиевой, а также участников и гостей фестиваля Fly to Baku. На фоне исторического пространства Баку стальные скульптуры зазвучали с особой поэзией, приглашая зрителей к размышлению и вдохновению.

Выставка Baku Steel Art 2025 будет открыта для широкой публики до 30 ноября 2025 года, демонстрируя жителям и гостям столицы, как мощь индустрии может гармонично сочетаться с художественным видением.

«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
11:58 2948
Трамп будет действовать через Азербайджан
Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 9888
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ
Украина заявила об ударе по Саратовскому НПЗ фото; видео; обновлено 13:03
13:03 1780
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
Бухгалтеру Зейналовой дали 8 лет
12:42 1106
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
C какой целью Трамп-младший едет в Армению?
12:13 1459
В Гарадаге занимались коррупцией
В Гарадаге занимались коррупцией
11:54 1844
Трамп готов простить Путину все
Трамп готов простить Путину все обновлено 10:21
10:21 8233
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
2 ноября 2025, 16:26 8152
Алиев выступил в Академии наук
Алиев выступил в Академии наук фото
11:37 2835
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
Пашинян: «Мы говорим: как можно доверять Азербайджану?»
11:12 3114
Скандал между чеченцами и иудеями
Скандал между чеченцами и иудеями
10:48 3610

