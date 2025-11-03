ХАМАС готов сложить оружие

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, США согласны принять подобный формат разоружения, сообщило межарабское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на американского посредника на переговорах с ХАМАС Бишара Бахбаха.
Бахбах возглавлял группу американцев арабского происхождения, поддерживавших президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2024 года.
По данным источников телеканала CNN, Бахбах ранее наладил неофициальный канал связи с ХАМАС, который позволил США добиться освобождения израильского военного с американским гражданством Идана Александра из сектора Газа.
«Ключевой посредник на переговорах по Газе Бишара Бахбах сообщил, что движение ХАМАС, с которым тот провел ряд переговоров, заявило ему, что открыто к возможности сложить тяжелое оружие и готово к этому», - говорится в сообщении.