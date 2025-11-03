Ответ Лукашенко Польше и Литве

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который вводит запрет на использование территории Беларуси и передвижение по ней грузовых автомобилей и тракторов, зарегистрированных в нескольких странах Европейского союза, сообщают белорусские СМИ.

Указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. В нем сказано, что запрещено движение по территории Беларуси прицепов, зарегистрированных в Польше и Литве, а также легковых автомобилей, зарегистрированных в Польше, осуществляющих международные перевозки по индивидуальным транспортным накладным или международным товарно-транспортным накладным CMR.

Ограничения будут действовать до 31 декабря 2027 года.

Это в первую очередь удар по транспортным компаниям, которые занимаются перевозкой товаров из Китая в ЕС через территории России и Беларуси. Многие из них зарегистрированы в странах Балтии и Польше и активно нанимали на работу жителей стран Центральной Азии, Грузии и Украины.

Указ Лукашенко — ответ на очередное ухудшение отношений с Литвой и Польшей. Сейчас граница Литвы и Беларуси фактически закрыта из-за массовых полетов метеозондов. Из-за них Литве неоднократно приходилось закрывать воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом. Власти Литвы говорят, что закрытие границы будет действовать до полуночи 1 декабря, но не исключают возможности продления.

Отношения Беларуси с Польшей также остаются напряженными из-за закрытой границы и ареста в Беларуси нескольких граждан этой страны. 28 октября Польша заявила о готовности открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре. Однако 30 октября после консультаций с Литвой этот неопределенный срок был отложен еще на несколько недель.