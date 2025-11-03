Орбан рассказал, чем недоволен Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ресурсы Европейского союза для военной помощи Украине исчерпаны, и дефицит планируется восполнить за счет новых кредитов и конфискации российских активов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Орбан также отметил, что, по данным британского журнала The Economist, Украине потребуется около $400 млрд в ближайшие четыре года для продолжения войны. Эти средства необходимы на закупку оружия, восстановление инфраструктуры, выплату пенсий и зарплат.

«Ожидается, что счет оплатит Европа. Больше никто не готов взять на себя эти расходы», – написал он на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна не обязана финансировать Украину, поскольку у нее нет для этого политических, экономических или моральных оснований. Орбан добавил, что ряд других стран разделяет эту позицию, однако Венгрия открыто выражает свое несогласие, что вызывает недовольство Брюсселя.